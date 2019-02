Seit der ehemalige Staubsaugerverkäufer Max Conze (49) aus Bielefeld vergangenes Frühjahr die Spitze von ProSiebenSat.1 erklomm, inszeniert er sich als Macher und Disruptor. Mit weit ausgreifender Gestik und zackigem Ton, weiße Turnschuhe an seinen Füßen, deklamiert der Sohn eines Berufsoffiziers Sätze wie: „Ich liebe Transformation“ oder auch: „Wir müssen in die Zukunft springen – und das mit mehr Energie.“

Am „Groß denken!“ – noch so ein Conze-Motto – fehlt es dem Branchenneuling nicht. Dafür allerdings umso mehr am Sinn für die Feinheiten und Realitäten des Geschäfts mit Film und Fernsehen und für dessen Macher, wie diverse ProSiebenSat.1-Topmanager beklagen. Inhouse-Experten bei Entscheidungen einzubeziehen hält Conze vielfach für überflüssig. Stattdessen beendet er E-Mails gern mit der GTSD-Formel (für: „Get that shit done!“).

Mit diesem Habitus brachte der neue Chef binnen Monaten weite Teile des Topmanagements gegen sich auf. Wer kann, der geht – und das in Zeiten, in ­denen das