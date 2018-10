Dunkelbraune Holzpaneele überall, eine massige Treppe aus dunkelgrauem Naturstein: Wer den Sitz der BHF-Bank in Frankfurts City betritt, fühlt sich zurückversetzt in die 60er Jahre. Damals baute der Architekt Sep Ruf für die Privatbank das höchste Haus der Stadt. Heute gehört sie dem Franzosen Philippe Oddo. Am Gebäude darf er wegen des Denkmalschutzes kaum etwas verändern. Dafür baut er das Institut umso beherzter um.

manager magazin: Herr Oddo, Sie haben vor gut zweieinhalb Jahren die BHF-Bank gekauft. Zu deren Besitzern und wohl auch Kunden gehörte Stefan Quandt, einer der reichsten Deutschen. Wie viele deutsche Milliardäre betreuen Sie heute?