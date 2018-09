manager magazin: Herr van Damme, bei Ihrer Hochzeit 2013 waren Sie im Telekom-Vorstand für das Deutschland-Geschäft verantwortlich. Haben Sie Ihren Kollegen damals von dem Fest erzählt?



Niek Jan van Damme: Na klar. Ich habe meine Partnerschaft bei der Telekom nie verheimlicht, meinen Mann auch zu Firmenpartys mitgenommen. Der gesamte Vorstand, mein Stab, mein Fahrer und meine Sekretärin waren natürlich als Hochzeitsgäste geladen.

Drei Jahre später haben Sie erstmals öffentlich über Ihren Mann gesprochen. Wollten Sie eine Diskussion anstoßen?

Eher zur Normalisierung beitragen. Die "Welt am Sonntag" hatte mich für eine Serie angefragt, in der sie Manager auch privat vorstellen. Da wäre es nicht authentisch gewesen, wenn ich meinen Mann verheimlicht hätte. Trotzdem war ich zunächst skeptisch, da ich im Beruf eigentlich nicht über mein Privatleben wahrgenommen werden möchte. Am Ende dachte ich, okay, warum nicht, vielleicht helfen wir damit anderen Homosexuellen, offener mit dem Thema umzugehen.