ERFOLG UND ANTRIEB

Warum ist Ihr Unternehmen heute immer noch am Markt?

Weil wir bereits 1995 mit unserem Sortiment ins Internet gegangen sind und die Digitalisierung seit der Zeit zügig weiterentwickeln.

Was war Ihre weiseste Entscheidung?

Unser hohes Investment in das Geschäftsmodell von About you, das es in vier Jahren zum ersten Unicorn aus Hamburg geschafft hat.

Was bedeutet für Sie Erfolg?

Nachhaltige Unternehmenswertentwicklung im größtmöglichen Einklang mit Mensch und Natur.

Welche Entscheidung würden Sie niemals treffen wollen?

Ich würde nie gegen den Willen meiner Kinder über sie und ihren Lebensweg entscheiden wollen (was sie auch nicht zulassen würden).