Es ist ein Freitagvormittag Mitte September, als Alejandro Bernal (46) einen Hinterhof in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes betritt, um sein Schweigen zu brechen. Bernal ist ein freundlicher Mann aus Kolumbien, gelernt hat er mal Tierarzt, jetzt hat er einen Revolutionsauftrag. Er soll für den Schokoriegelkonzern Mars den lukrativsten Teil im Milliardenmarkt für Heimtiere erobern: die Medizin.

Der Ort für Bernals Rede ist gut gewählt, geradezu symbolträchtig. Früher wurden in der Alten Münze Geldstücke geprägt, heute veranstaltet die Quadriga Universität ein internationales Treffen junger Menschen, das sie "Festival for Business Transformation" nennt. Bernal ist eigentlich die Idealbesetzung. Er war bis März Strategiechef von Zoetis, dem weltgrößten Hersteller von Tierarznei. Bei Mars trägt er nun den Titel President International Veterinary Health. Es gibt nur ein Problem: Der Saal, in dem er sprechen soll, ist fast leer. Mars macht mobil, und keiner bekommt es mit.

Der Konzern steht