Das Pflichtbewusstsein Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumanns (77) ist legendär. Früher kam sie fast täglich in ihr elegantes, in Cremeweiß gehaltenes Büro in der Schaeffler-Zentrale. Über zwei Jahrzehnte – seit ihr erster Ehemann Georg († 1996) starb – schien der fränkische Zulieferkonzern unvorstellbar ohne die Unternehmerin. Sie gab der Technik ein strahlendes Gesicht.

Seit über einem Jahr allerdings scheint Schaeffler-Thumann wie verschwunden zu sein. Sie verpasste nicht nur die Hauptversammlung im April, sondern zudem sämtliche Aufsichtsratssitzungen, sowohl die von Schaeffler als auch die des Dax-Konzerns Continental, an dem sie mit ihrem Sohn Georg Schaeffler (54) 46 Prozent hält.

Sogar ihre geliebten Salzburger Festspiele ließ die Schaefflerin diesen Sommer ausfallen. Ihr Gatte, Ex-BDI-Präsident Jürgen Thumann (77), sei krank, offenbarte sie der "Bunten". Deshalb müsse das Paar Salzburg "in diesem Jahr leider aussetzen".

Mehr noch als in Salzburg wird die Matriarchin am Firmensitz in