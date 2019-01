Wer mit Marco Börries (50) zusammenarbeitet, braucht eine ordentliche Portion Gelassenheit. Der Seriengründer und Softwarevisionär (Star Office) lässt Kollegen oder Geschäftspartner schon mal stundenlang warten, Mitarbeiter müssen spontane Überstunden am Wochenende ertragen oder ihm in den ICE nachlaufen, um ein dringendes Gespräch zu führen. Börries, heißt es in seinem Umfeld, sei ein detailversessener Mikromanager, der seinen Leuten wenig Spielraum lasse. Nicht alle kommen damit klar. Manche gehen. Er selbst sagt, dass sein Führungsstil "unique" sei und er vollen Einsatz verlange.

Einzigartig, manche sagen revolutionär, ist auch Börries' viertes Start-up Enfore. Börries will das Geschäft von Restaurants, Friseuren oder Kiosken digitalisieren, ein SAP für die Kleinen bauen. Vereint und ausgestattet mit seinem Digitalkassensystem, sollen Familienbetriebe auch im Zeitalter von Amazon überleben.

Doch bislang geht es zäh voran, sehr zäh sogar. Seit dem Start im Herbst 2017 hat Börries – nach