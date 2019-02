Wie erreicht man echte Erfolge? Wie erschafft man etwas wirklich Einzigartiges? Wie werden Weltklasseleistungen möglich? Das sind Fragen, die mich fast mein gesamtes Leben lang umtreiben. In mehr als zwei Jahrzehnten als Red Bull Manager (ich wurde als eine „Nummer 2“ des Konzerns bezeichnet, auch wenn mir das unangenehm war), als leidenschaftlicher Universitätsdozent und Schulbetreiber und als absolut mittelmäßiger Leistungssportler, habe ich versucht, möglichst jede vielversprechende Theorie zu dieser Thematik kennenzulernen. Und Vieles davon habe ich auch selbst in die Praxis umgesetzt. Dabei haben sich drei Kernelemente herauskristallisiert, um eine „Island of Excellence“ zu erschaffen, also eine überschaubare Einheit, in der Weltklasseleistungen auf den verschiedensten Gebieten möglich sind.

Erstens: eine Vision, die alle Teammitglieder der „Island of Excellence“ nicht nur kennen, sondern auch spüren müssen.

Zweitens: Charakter – denn Talente ohne ausgeprägtes Durchhaltevermögen für