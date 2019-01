Es war ein Auftritt, der die minutiös verabredete Großfusion der deutschen Linde AG mit dem US-amerikanischen Gasekonkurrenten Praxair noch einmal ins Wanken brachte. Matthew White (46), amerikanischer Finanzchef des mittlerweile zur Linde plc verschmolzenen Unternehmens, hatte im September 2017 gegenüber Analysten in London unverblümt klargemacht, was auf Linde nach dem Merger zukommen könnte. Der Anlagenbau der Deutschen – längst nicht so unantastbar, wie zwischen den Parteien zunächst vereinbart. Ebenso wenig die Medizingasesparte. Und auch den Umfang der Linde-Belegschaften werde man sich genau anschauen – trotz des Beschäftigungspakts mit der Gewerkschaft.

Solche Unverfrorenheit kennt man von US-Präsident Donald Trump. Aber nicht von einem Finanzvorstand mitten in einem heiklen Fusionsprozess.



Projektarchitekt Wolfgang Reitzle (69), heute Chairman der neuen Linde plc, war fassungslos. Whites alter und neuer Chef, Steve Angel (62), zeigte sich verärgert. Zumal Banken die Botschaften umgehend