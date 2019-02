Ich bin ein Markentyp. Ich habe 28 Jahre im Brand Management von Procter & Gamble gearbeitet, in verantwortlicher Position die Eingliederung der 57-Milliarden-Dollar-Übernahme von Gillette in den Konzern verantwortet und diese Sparte – eine der profitabelsten von P&G – anschließend sechs Jahre lang geleitet. Da es sich um eine Position mit hoher Außenwirkung handelte, erhielt ich zunehmend Angebote für CEO-Jobs. Die meisten waren eher uninteressant. Dann – es war Ende 2010 und ich war gerade zu einem Quartalstreffen unseres Führungsteams in einem Hotel in Peking – rief mich eine mir bekannte Headhunterin an. Sie sagte: "Ich habe da etwas, was Sie interessieren könnte." Ich verdrehte die Augen – wie oft hatte ich das schon gehört? "Okay, was ist es?", fragte ich. "Levi Strauss", antwortete sie. Meine Reaktion beschränkte sich auf ein Wort: "Wow!"

Wenige Marken haben einen ähnlichen Kultcharakter wie Levi's, und Levi Strauss ist eines der ältesten Unternehmen der USA. Eine Markenikone, mit