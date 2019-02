Bei seinem Video "Orbit" ist gleich klar, was hier Sache ist: Weiße Mercedes-Limousine gleitet in Hangar, vorbei an Wachmann mit Stahlhelm und Maschinenpistole. Junge Dunkelhaarige, kaum bekleidet mit weißer Korsage und silberner Bomberjacke, öffnet Tür. Tiefe Stimme: "Yeah, der Boss is back."

Dann startet plötzlich eine Rakete. Woher die jetzt wohl kommt? Egal. Auf jeden Fall ist die Erde für den Rapper Kollegah zu klein geworden. Es muss der Weltraum sein.

"Aber Sky is no Limit, ich entfern' mich in den Orbit /

Ich bin an 'nem Punkt, wo ich nur noch fliege, statt zu gehen /

Und das Geld in mei'm Keller nur noch wiege, statt zu zählen."

Kollegahs Rap "Orbit" wurde innerhalb weniger Wochen auf YouTube rund 1,5 Millionen Mal geklickt.

Das Kerngeschäft des 34-Jährigen ist zwar die Musik, aber auch die Nebengeschäfte von Kollegahs kleinem Konzern florieren zusehends: Machomotto als umfassende Lebenshilfe.