Es ist ein heißer Dienstag im August, als manager magazin Klaus Hommels (51), einen der erfolgreichsten Techinvestoren Europas, in seinem Hinterhofbüro in Berlin-Mitte trifft. Während des Gesprächs wird er zwei Liter Wasser trinken. Am Handgelenk trägt Hommels ein Freundschaftsbändchen in Deutschlandfarben, das ihm seine Tochter geschenkt hat. Damit keine Zweifel aufkommen, für wen sein Fußballherz schlägt. Hommels gab zuletzt immer wieder den Patrioten, der Europas Einfluss im Digitalzeitalter schwinden sieht. Das macht er nicht ganz ohne Kalkül: Er ist gerade auf Werbetour für den dritten Fonds seiner Wagniskapitalgesellschaft (VC) Lakestar, für den er auch deutsche Unternehmerfamilien gewinnen will. Den Ruf als VC-Legende hat er sich mit frühen Beteiligungen an heutigen Milliardenkonzernen wie Facebook oder Spotify verdient.