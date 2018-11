Aus Uwe Hoepfel (62) ist ein wohlhabender Mann geworden. Gemessen jedenfalls an dem, was ein gelernter Konditor erwarten konnte, der seine Laufbahn in einem Restaurant der Warenhauskette Kaufhof begann.

Seine Wahl in die Arbeitnehmervertretung machte es möglich. Über den Gesamtbetriebsrat, zunächst bei Kaufhof, später auch bei der früheren Konzernmutter Metro AG, kam er in die Aufsichtsräte beider Unternehmen.

Diese Tätigkeit brachte ihm so viel Geld ein, wie er als einfacher Angestellter niemals hätte verdienen können. Als Aufsichtsratmitglied bei Metro und stellvertretender Vorsitzender des Kaufhof-Überwachungsgremiums bezog er bis September 2015 eine Vergütung von zuletzt gut 147.000 Euro jährlich – zusätzlich zu seinem Angestelltengehalt, wohlgemerkt.

Durch die Ausgliederung von Galeria Kaufhof aus dem Konzern verlor er 2015 seinen Sitz bei Metro. Danach bekam er immerhin noch knapp 50.000 Euro vom Kaufhof. Diese Vergütung wurde wegen der desolaten Lage des Unternehmens allerdings