Wie Frauen am Arbeitsplatz behandelt werden, ist in jüngster Zeit zunehmend zum Gesprächsthema geworden. Führungskräfte – Frauen wie Männer – erklären immer vernehmlicher, wie wichtig ihnen die Gleichbehandlung der Geschlechter ist. Das alles ist gut und richtig, doch die Sache hat einen entscheidenden Haken. Die Debatten – und viele der Initiativen, die Unternehmen zu diesem Thema gestartet haben – spiegeln allzu oft eine irrige Überzeugung wider: dass Frauen und Männer grundlegend verschieden seien, durch ihre Gene, durch ihre Erziehung oder durch beides. Natürlich gibt es biologische Unterschiede, doch darum geht es dabei meistens nicht. Vielmehr ist häufig davon die Rede, dass Frauen sich in ihrer Anlage, ihren Einstellungen und ihren Verhaltensweisen von Männern unterscheiden (denken Sie nur an Schlagzeilen wie "Warum Frauen im Büro immer X sind" oder "Frauen, die arbeiten, sind nicht Y").

Häufig dienen ganz bestimmte Annahmen, worin Frauen sich angeblich von Männern unterscheiden,