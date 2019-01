Wer etwas auf sich hält unter den Großen der Deutschland AG, der investiert aktuell in Start-ups. Granden wie Linde-Chefaufseher Wolfgang Reitzle (69), Deutsche-Bank-Pendant Paul Achleitner (62) und Ex-Siemens-Oberkontrolleur Gerhard Cromme (75) suchen den disruptiven Touch. Einer allerdings bleibt erdverbunden: Joe Kaeser (61).

Der Siemens-Chef hat peu à peu mehrere Hundert Hektar Wald im Bayerischen Wald erworben. Dort kommt der Niederbayer her, dort ist Wald noch günstiger als anderswo in Bayern. Zwar liefern die Bäume, typisch für die Region sind Fichten und Buchen, nur eine magere Rendite. Und in diesem Jahr hatte Kaeser auch noch richtig Pech: Durch die extreme Trockenheit breiteten sich die Borkenkäfer aus wie lange nicht und zerstörten in seinen Ländereien 2500 Festmeter Holz (Wert etwa 200.000 Euro).

Doch Kaeser, bei Siemens bis 2013 Finanzvorstand, kalkuliert anders. Der Wald dient ihm, wie er sagt, als "Downside Protection". Sollte es mit der Wirtschaft abwärtsgehen, sichern die