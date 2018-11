Es ist Samstagabend, der 10. März, als die ersten Gerüchte über das nahe Ende des trendigen Energiekonzerns Innogy aufkommen, nach einer Meldung des Wirtschaftsdienstes Bloomberg um 21.16 Uhr. In der Nacht, um Viertel nach eins, kommt die Ad-hoc-Meldung. Nahezu zeitgleich ruft Alpha-Stromer Johannes Teyssen (59; Eon) Innogys Interimschef Uwe Tigges (58) an und setzt ihn ins trübe Bild.

Das Ereignis ist für die Branche eine Sensation und für Tigges die größte berufliche Niederlage: Das MDax-Mitglied Innogy, noch zu 77 Prozent im RWE-Besitz, hat keine Zukunft mehr; es wird zwischen den weiland erzverfeindeten Elektrizitätsstammkräften Eon und RWE aufgeteilt. Den Coup hatten Teyssen und RWE-Anführer Rolf Martin Schmitz (61) zu Jahresbeginn in aller Stille präpariert.

Tigges ist geschockt und enttäuscht; panisch reagiert er nicht. Noch am Sonntag lässt er die Anwälte von Hengeler Mueller in Düsseldorf sämtliche Optionen durchspielen. Will man sich wehren? Wenn ja, wie? Sucht man einen weißen