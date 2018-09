Den Deutschen wird allmählich mulmig. Nach bald zehn Jahren Daueraufschwung sieht es so aus, als ziehe eine Strukturkrise herauf. Und sie geht vom stolzesten Sektor aus, den die Republik zu bieten hat: von der Industrie.

Kein anderes hoch entwickeltes Land verfügt über ein so großes verarbeitendes Gewerbe (siehe Grafik). Gerade deshalb hat Deutschland von der Globalisierung enorm profitiert: Maschinenbau, Chemie, Auto – die deutsche Wirtschaft hat all das im Angebot, was Schwellenländer wie China brauchen und andere reiche Volkswirtschaften kaum noch produzieren.