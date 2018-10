Bernd Roggendorf (51) schaut aus dem Fenster eines Seitenflügels des Berliner Doms, wo sein Start-up Eidu seit einem Jahr mehrere Etagen belegt. Mit Musiksoftware hat der Westfale ein kleines Vermögen gemacht. Aber sein Unternehmen Ableton läuft inzwischen auch ohne ihn, 2013 hat er sich aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Sein Herz schlägt jetzt für Eidu.

Roggendorf will mit seinem Geld jetzt vor allem eines: helfen. "Die Welt ist unfassbar ungerecht. Soll ich das einfach hinnehmen und Cocktails schlürfen, nur weil ich es mir leisten kann?", fragt er. Und so hat er mit Eidu eine Software entwickelt, mit der Drei- bis Sechsjährige in Entwicklungsländern selbst Lesen und Rechnen lernen können – per Smartphone.

Berlin ist mit seinen Start-ups die Heimat der jungen Reichen, in Zürich wohnen oft jene, die seit Generationen reich sind. Von hier aus hat Felix Happel (36) gerade mit seiner ersten großen Übernahme auf sich aufmerksam gemacht: der insolventen Klinikkette Paracelsus. Sein Vater