Alles muss raus! Im Rekordtempo drückt Rocket-Internet-CEO Oliver Samwer (46) seine Portfoliofirmen aufs Parkett (Home24, Westwing, HelloFresh, Delivery Hero). Nun soll in Kürze der letzte verbliebene Großposten im Rocket-Reich folgen: Die Global Fashion Group (GFG).

Diese Gruppe internationaler Zalando-Klone liefert von Russland über Brasilien bis nach Australien online bestellte Mode aus, sie kam 2017 auf gut eine Milliarde Euro Umsatz, und – günstige Marktbedingungen vorausgesetzt – soll möglichst im März 2019 an die Börse. Ein Investmentbankkonsortium, darunter Morgan Stanley und Goldman Sachs, ist Insidern zufolge bereits mandatiert. Offiziell heißt es, ein Börsengang sei "eine Option". Die Managementteams treffen sich jedenfalls schon in London mit Investoren, sie streben eine Bewertung von 1,8 bis 2,5 Milliarden Euro an.

Das wäre ein üppiger Aufschlag zu den 1,3 Milliarden Euro, mit denen die Modegruppe bei ihrem schwedischen Investor Kinnevik in den Büchern steht. Zu einem Topinvestment