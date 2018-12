Besonders besinnlich werden die Weihnachtstage nicht. Zumindest nicht bei Gerry Weber.

Zwei Wochen vor dem Fest hatten die Westfalen einen Verlust von 148 Millionen Euro im Geschäftsjahr bis Oktober eingeräumt. Während die Mitarbeiter des angeschlagenen Modekonzerns auf ihr Weihnachtsgeld verzichten müssen, arbeitet das Management um Konzernchef Johannes Ehling fieberhaft an einer Rettung. Bis Ende Januar muss der Damenschneider eine Lösung für die erdrückende Last seiner 218 Millionen Euro an Schulden finden, sonst gehen die Lichter aus. Denn dann ist die Zahlung einer Schuldscheintranche über 31 Millionen Euro fällig, die im November bereits aufgeschoben wurde, um die gesamten Finanzen neu zu ordnen. Im Aufsichtsrat wurde längst über eine Planinsolvenz diskutiert. Doch das wäre ein Desaster – nicht nur für die Angestellten und die Aktionäre, sondern auch für die mehr als hundert Schuldscheininvestoren, darunter einige Sparkassen.

Viele dieser Gläubiger wollen nur noch raus – koste es,