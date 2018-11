Am 28. September 2018 um kurz nach acht Uhr abends lagen sich auf der Uzin Plaza in Ulm breitschultrige Kerle aus halb Deutschland in den Armen. Die Handwerker feierten den Fassanstich beim Oktoberfest des Baumaterialherstellers Uzin Utz. Das Bier war redlich verdient. Die Handwerker hatten ab 9 Uhr früh einen Workshop nach dem anderen besucht, mit Titeln wie "Die richtige Verklebung von Sockelleisten" und "Parkett – erfolgreich auf dem Holzweg". Ein Referent hatte sich mit der These "Spachtelmassen – wichtiger denn je" vorgewagt. Und schließlich der Höhepunkt: Uzin-Stammkunden hatten bei einer Werksführung einen Schimmer davon bekommen, wie Firmeneigentümer Werner Utz (70) das Pulver für seinen Kleber produziert, der unter Estrichlegern als Ulms genialster Export seit dem jungen Albert Einstein gilt.

In der Baubranche sind Utzens Pülverchen ähnlich begehrt wie im Filmgeschäft das Koks. Kein Wunder also, dass der Ulmer Clan eine ähnliche Preismacht besitzt wie einst Koksgröße Pablo Escobar.