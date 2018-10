Münchener Start-up attackiert Greyhound mit neuen Routen

Die Münchener haben den europäischen Fernbusmarkt an sich gerissen. Jetzt will das Start-up in den USA expandieren – von der Westküste ab 2019 auch an die Ostküste und nach Texas. Es sind die letzten Etappen auf dem Weg an die Börse. Von Philipp Alvares de Souza Soares