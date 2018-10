Der schwäbische Automatisierungsspezialist Festo zählt zu Deutschlands meistbewunderten Vorzeigemittelständlern. Nicht umsonst schaut Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Hannover Messe, der größten Industrieschau der Welt, fast jedes Jahr an dem Stand des Esslinger Familienunternehmens (3,1 Milliarden Euro Umsatz, 20.000 Mitarbeiter) vorbei.

Weniger vorbildhaft war in den vergangenen Jahren das Hin und Her an der Unternehmensspitze. Nachdem Ex-Siemens-Vorstand Klaus Wucherer (74) das Amt des obersten Kontrolleurs 2013 von dem früheren BMW-Granden Joachim Milberg (75) übernommen hatte, herrschte auf der Topetage ein munteres Treiben.