Die Emissäre der Konfliktparteien waren um den Anschein von Friedfertigkeit bemüht. Ulrich Lehner (72), als Aufsichtsratschef von ThyssenKrupp der Gastgeber des Treffens, versicherte, man strebe "ein konstruktives Arbeitsverhältnis" an. Sein Gegenüber Franck Tuil vom Investor Elliott versuchte sich ebenfalls in kultivierter Rhetorik. Seine Forderung nach der Ablösung von Heinrich Hiesinger (58) als CEO von ThyssenKrupp könne er mit einer Analogie aus dem Fußball erläutern: Angesichts des Zustands des Ruhrkonzerns müsse die Frage nach der Qualität des langjährigen Trainers doch vielleicht erlaubt sein.

Tatsächlich durchzog tiefes Misstrauen das rund einstündige Gespräch an diesem 27. Juni im wuchtigen Hauptquartier ThyssenKrupps: Lehner hatte Linklaters-Anwalt Ralph Wollburg an seine Seite geholt, einen profunden Gegner Elliotts. Tuil wiederum hatte zur Sicherung der Waffengleichheit den Hausjuristen Christopher Leonard mitgebracht. Das Zahlenwerk, mit dem sie ihre Fundamentalkritik an dem