Die deutsche Wirtschaft wird – wie anderswo auf der Welt auch – noch immer von Männern dominiert, aber die Frauen drängen mächtig nach. Im vierten Jahr präsentiert das manager magazin in Kooperation mit der Boston Consulting Group die 100 wichtigsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Wir dokumentieren mit dieser Liste einen Wandel, der alle Zeichen des Nachhaltigen trägt. Frauen kontrollieren in Aufsichtsräten der Dax-Unternehmen, lenken als Vorständinnen Konzerne, gründen erfolgreiche Start-ups, leiten große Familienunternehmen oder beraten als Partnerinnen in großen Beratungen oder Kanzleien. Vorbei die Zeiten, in denen weibliche Topmanager so schnell berufen wie auch wieder entlassen wurden. Weil die Gruppe der Kandidatinnen beständig wächst, hatte es die Jury aus nie so schwer, die 100 Finalistinnen auszuwählen wie in diesem Jahr.

Die Liste ist kein Ranking, dafür sind die Spielfelder der Frauen zu unterschiedlich. Doch in jedem Jahr repräsentiert eine Frau als Prima inter Pares die Initiative.