In Krisenzeiten packt der Spitzenmann selbst an. So ungefähr dürfte Post-CEO Frank Appel (57) gedacht haben, als er Mitte vergangenen Jahres versprach, die fällige Sanierung des Brief- und Paketgeschäfts in die eigenen Hände zu nehmen – Chefsache!

Der Elan hat augenscheinlich nicht weit getragen. Um Pakete und Briefe in Deutschland kümmert sich mittlerweile der ehemalige McKinsey-Berater Tobias Meyer (43) als Chief Operating Officer. Vor allem aber fällt ein anderer Vorstandskollege als Aktivposten auf: Ken Allen (63).

Der Engländer hat lange Jahre erfolgreich die Express-Sparte (eilige Sendungen in alle Welt) geführt und sie zum größten Gewinnbringer der Gruppe gepusht. Seit Jahresbeginn ist der Routinier für das neue Ressort "eCommerce Solutions" zuständig. Vordergründig ein Abstieg, denn hinter dem vagen Titel verbirgt sich der Paketversand an private Kunden, auf allen Märkten außer Deutschland. Der ist deutlich kleiner als das Expressgeschäft.

Ken Allen jedoch legt den Begriff "Solutions"