Joachim Faber (68) ist ein Aufsichtsratschef auf Abruf. Auf der Hauptversammlung der Deutschen Börse vergangenen Mai kündigte er an, dass er "nicht darauf drängen werde, die gesamte Wahlperiode durchzustehen". Sein Amt werde er in "einer angemessenen Zeit" in andere Hände legen. Was genau er für angemessen hält, darüber schwieg er sich aus.

Der Mann hat diffizile Aufräumarbeiten zu erledigen. Seit Februar 2017 ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft auch auf Betreiben der Finanzaufsicht BaFin wegen des Verdachts auf Insiderhandel gegen den damaligen Börsenchef Carsten Kengeter (51). Kengeter verlor daraufhin seinen Job, und Faber musste sein Rückzugsgefecht antreten. Nun versucht der Ex-Allianz-Vorstand die Ermittler mit einem Millionenangebot zufriedenzustellen.

Begonnen hatte die vertrackte Geschichte im Herbst 2015, als Faber ein großzügiges Vergütungspaket für Kengeter durchpaukte. Darin wurde dem CEO versprochen, ihm Aktien im Wert von 4,5 Millionen Euro zu spendieren, wenn er bis