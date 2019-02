Christian Sewing (48) umwirbt potenzielle Kunden, wo er kann. Bei der Sanierung seiner Bank habe er sehr viel vom geradlinigen deutschen Mittelstand gelernt, schmeichelte der Deutsche-Bank-CEO unlängst der Klientel.

Der Mann kann in den kommenden Wochen jede Unterstützung gebrauchen: Das große Strategiespiel um die beiden sturmreif gemanagten deutschen Großgeldhäuser, die Deutsche Bank und die Commerzbank, steuert auf sein Finale zu – und das könnte für den Marktführer in einer Zwangsfusion enden.

Sewing und sein Aufsichtsratschef Paul Achleitner (62) wollen ihr Haus am liebsten allein grundsanieren. Doch am Ende könnten Sewing und Achleitner in eine Fusion mit der Commerzbank gezwungen werden.

Mit höchster Anspannung verfolgt das Duo, wie sich Ertrag und Gewinn der Deutschen Bank vor allem im Investmentbanking im ersten Quartal entwickeln. Die Furcht: Fallen die Zahlen schlecht aus, könnte eine Ratingagentur die Kreditwürdigkeit der Bank herabstufen. Das würde die Refinanzierungskosten in