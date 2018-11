Der Beitrag stammt aus dem Oktober 2016.

Vor Investoren läuft Marcus Schenck (50) zu Höchstform auf. Dann mischt der Deutsche-Bank-Finanzvorstand teutonische Präzision mit angelsächsischer Lässigkeit. In parkettsicherem Englisch parliert er über sein Verhältnis zu Obermeister John Cryan (55; "John would say ...") und öffnet schon mal sein Herz.

Es sei ja leider so, klagte er unlängst einem wichtigen Großanleger, dass die ganzen Rechtsverstöße der Bank aus der Vergangenheit auch das aktuelle Geschäft erschwerten. Die britische Finanzaufsicht FCA etwa halte die Deutsche Bank bei der Prävention von Geldwäsche immer noch für nur eingeschränkt verkehrsfähig, was ganz konkrete Folgen habe. In bestimmten Branchen, so Schenck, müsse die Bank für Neukunden im Kreditgeschäft bei der FCA zeitaufwendig um eine Ausnahmegenehmigung betteln, obwohl der Kunde selbst ganz offensichtlich über jeden Zweifel erhaben sei.

Was der Finanzvorstand implizit sagt: Es gibt immer noch Zweifel am Geschäftsgebaren von