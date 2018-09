Als Bahn-Chef Richard Lutz (54) Anfang September seinen Brandbrief zur desaströsen Lage des Konzerns abschickte, ging das Schreiben an die Führungskräfte unterhalb des Vorstands. Doch auch ein Vorstandskollege, der das Pamphlet mitunterzeichnete, darf sich angesprochen fühlen: Berthold Huber (54).

Seit Jahren verantwortet er den Regional- und Fernverkehr, also den größten Teil der deutschen Eisenbahn. Und er patzt auf beiden Feldern. Die Bahn-Tochter DB Regio hat unter seiner Ägide weiter an Konkurrenzfähigkeit eingebüßt und verliert reihenweise Ausschreibungen. DB Fernverkehr zieht zwar mit Billigtickets viele Passagiere an, speist sie dann aber mit einer beschämenden Qualität ab.

Im August fuhren weniger als 70 Prozent der Fernzüge pünktlich. In Wahrheit war es wohl noch schlimmer, denn die zahlreich ausgefallenen Züge zählen nach Bahnerlogik nicht als unpünktlich. Sie sind ja gar nicht gefahren.