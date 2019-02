Die gemeinsamen Auftritte von Dieter Zetsche (65) und Carlos Ghosn (64) glichen jahrelang einer Comedy. Einmal im Jahr stellten sich die Konzernbosse von Daimler und Renault-Nissan auf einer Automobilmesse der Öffentlichkeit, und regelmäßig kalauerten sie sich durch die Fragestunde. Die begleitenden Pressetexte bejubelten eine Zusammenarbeit, die immer "weiter Fahrt" aufnahm, "vertieft" oder "intensiviert" wurde. Das Einzige, was der Carlos-&-Dieter-Show zur Perfektion fehlte, war eine Prise Drama.

Die kommt nun gleich in erhöhter Dosis ins Spiel. Mit Carlos Ghosn sitzt einer der bisherigen Protagonisten in Tokio im Gefängnis. Der Nissan-Konzern wirft ihm vor, seine Bezüge bei dem Unternehmen viele Jahre lang zu niedrig angegeben und Firmengelder veruntreut zu haben – was Ghosn vehement bestreitet; seinen CEO-Job bei Renault hat er allerdings inzwischen abgegeben. Der andere, Dieter Zetsche, steht nach 13 Jahren an der Daimler-Spitze kurz vor der Ablösung durch Ola Källenius (49). Und so