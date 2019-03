Siebenundsiebzig Jahre alt ist Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, ihre Aktienpakete an den Automobilzulieferern Schaeffler und Continental machen sie zu einer der reichsten Frauen Deutschlands. Doch loslassen will sie nicht. Wenn die Conti-Aktionäre am 26. April ihre Vertreter im Aufsichtsrat wählen, wird die Schaefflerin wieder zu den Kandidaten gehören.

Auch wenn sie gemeinsam mit ihrem Sohn Georg (54) 46 Prozent der Conti-Aktien hält, war es einigen an der Konzernspitze nicht wohl mit der Kandidatur. Denn Maria-Elisabeth Schaeffler bleibt den Aufsichtsratssitzungen seit rund anderthalb Jahren fern, und das bei Conti wie Schaeffler, meist der angeschlagenen Gesundheit wegen. Sie ließ sich, sagt man in Hannover, regelmäßig informieren; sie war auch mal per Telefon zugeschaltet und gab ihre Voten über Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle (69) ab. Anwesend indes war sie nicht.

Ob sich Maria-Elisabeth Schaeffler ihren Mitaktionären auf der Hauptversammlung in Hannover persönlich präsentieren