"Das hätte nicht passieren dürfen!"

"Die Lage hätte nicht dermaßen außer Kontrolle geraten dürfen!"

"Das ist keinesfalls akzeptabel!"

Elmar Degenhart (59) sitzt am 30. August bei einem Mittagessen mit internationalen Investoren in London, die Citibank hat den Vorstandschef des Automobilzulieferers Continental eingeladen. Degenhart wollte hier Lust machen auf den Kauf von Conti-Aktien. So hatten es seine Investor-Relations-Leute geplant. Doch seine Rede gleicht zeitweise einer Beichte. Ähnlich als Büßer aufgetreten ist hier zuletzt Volkswagens Finanzchef Frank Witter (59). Das war unmittelbar nach Bekanntwerden des Dieselskandals.

Einer der Anwesenden hat Degenharts Worte notiert; er staunt noch heute über den selbstkritischen Auftritt. "Der hat gar nicht erst versucht, die Sache zu beschönigen."

"Die Sache", das ist eine Gewinnwarnung. Acht Tage zuvor hat Continental angekündigt, dass Profit und Umsatz 2018 wahrscheinlich niedriger ausfallen werden als prognostiziert. Mehr als 9 Prozent Umsatzrendite