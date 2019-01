Wer bei künstlicher Intelligenz (KI) in Führung geht, wird die Welt beherrschen", orakelte Wladimir Putin im Herbst 2017 und sandte damit einen Weckruf in die Welt. Doch wie so oft bei den Fortschrittsthemen unserer Zeit klafft zwischen "groß denken" und "klein anfangen" eine Lü̈cke, um die sich keiner so recht kü̈mmert und in der doch das Wesentliche geschieht.

Anfang Dezember stellten Peter Altmaier (Wirtschaft), Anja Karliczek (Forschung) und ein Vertreter des Arbeitsministeriums die KI-Strategie der Bundesregierung vor. Tenor: Wir wollen an die Weltspitze. Die Ressortkombination ist unbedingt sinnvoll, das Format solide, eine KI-Strategie besser als keine KI-Strategie. Doch steckt im allumfassenden gesellschaftlichen Ansatz, dem folgenlos formulierten globalen Fü̈hrungsanspruch und der vorauseilenden Berü̈cksichtigung vieler Bedenkenträ̈ger eine lä̈hmende Unentschlossenheit. Putins Weltherrschaftsbinse, deutsche Technikskepsis und legislaturperiodenoptimierter Gestaltungsanspruch kommen