Auf Repräsentation legen sie wenig Wert bei Chanje, so viel steht fest. Wer die Zentrale des Start-ups für Elektrotransporter in Hawthorne bei Los Angeles besucht, findet sich vor einer alten Halle aus roten Ziegeln wieder, an deren Eingang das notdürftig montierte Firmenlogo flattert.

Drinnen grüßt Bryan Hansel (53), der CEO. Hansel, ursprünglich aus dem ländlichen Iowa, sieht nach einem Jahr L. A. aus wie ein Silver Surfer vom Venice Beach: brauner Teint, weißes Shirt, Freundschaftsbändchen. Doch der lässige Look täuscht: "Ich war mein ganzes Leben lang CEO", betont Hansel. Sein erstes Unternehmen gründete er mit zarten 20.

Chanje startete als Joint Venture seines alten Arbeitgebers Smith Electric (E-Lkw) mit dem chinesischen E-Fahrzeug-Produzenten FDG. Mittlerweile hat FDG, die Hansels surrende Transporter in Hangzhou fertigen, die Macht übernommen. Fürs kommende Jahr ist die erste US-Fabrik in Long Beach geplant, die bis zu 18.000 Transporter jährlich ausstoßen soll. Antriebsstrang und