Christer Gardell und Lars Förberg (53), die Gründungspartner des schwedischen Aktivistenfonds Cevian, könnten unterschiedlicher kaum sein. Der 58-jährige Gardell steckt voller Testosteron, trägt extrem eng geschnittene Anzüge und am Handgelenk am liebsten einen Premiumchronometer. In der Freizeit misst er sich mit Tennislegende Björn Borg (62). Der fünf Jahre jüngere Förberg dagegen ist eher der Schwiegermuttertyp. Auf angenehme Art zurückhaltend, dafür extrem analytisch. Ihm reichen Medizinbälle, Hanteln und Rad zur Erhaltung der Fitness.

Das ungleiche Duo schien sich lange kongenial zu ergänzen. Von 2006 bis 2017 erzielte der Fonds einen Return von 260 Prozent. Ganz zur Freude von Pensionsfonds, Family-Offices und dem US-Aktivisten Carl Icahn (82), die zu den Fondsanlegern zählen. Nun aber murren offenbar einzelne Geldgeber. Am liebsten, so heißt es, wären sie nur noch bei Gardell investiert. Dann könnten ihre Einlagen noch bessere Renditen erzielen.

Der Unmut rührt vor allem von der