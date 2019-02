Das Misstrauen ist immer da bei Dirk Jansen (55). Der Geschäftsleiter des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Nordrhein-Westfalen will an diesem Vormittag mit Lasergerät und Drohne nachmessen, wie nah der Schaufelradbagger von RWE dem Hambacher Forst schon gekommen ist.

Im Auto zieht er sich Wanderschuhe an, für die schlammigen Wege. Jansen organisiert den Protest in jenem Areal, das sich als Großkonfliktzone ins Bewusstsein eingebrannt hat wie einst Wackersdorf oder Gorleben.

Per Gerichtsurteil hat der BUND einen vorläufigen Rodungsstopp für den Wald erreicht, ein spektakulärer Coup, der RWE rund zwei Milliarden Euro Börsenwert gekostet hat, der Schaden im operativen Geschäft ist da noch gar nicht eingerechnet. Routinier Jansen tut das als Normalität ab, man kämpfe schließlich schon 40 Jahre gegen den Konzern und den Tagebau. Und er weiß, das Ringen geht weiter.