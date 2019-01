Die letzte Silvesterparty mit Freunden in einem kleinen Klub in Soho. Der letzte Arbeitstag im Glasturm an der Themse. Die letzte Fahrt zum Büro in der überfüllten U-Bahn, wo sich Millionenverdiener neben Handwerkern, Putzfrauen und Kellnern drängen – unmittelbar vor seinem Abschied aus London wird der eigentlich so rationale Banker tief melancholisch. "Jetzt, wo der Umzug so direkt bevorsteht, haben all die Dinge, die man als Zumutungen dieser Stadt empfunden hat, plötzlich doch wieder ihren Charme", erzählt der Mann.

Seit gut zehn Jahren lebt der Deutsche in der britischen Hauptstadt, sein Geld verdient er bei einer angelsächsischen Investmentbank. Anfang dieses Jahres steht sein Umzug nach Frankfurt an – eine Stadt, in der er sich ganz am Anfang seiner Karriere mal kurz eingearbeitet hat in das Geschäft mit dem großen Geld. Er geht widerwillig, obwohl er in Frankfurt zum Leiter eines Teams befördert wird. "Hier in London ist das Zentrum unserer Branche, hier spielt die Musik."