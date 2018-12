Da also steht es: sein Wissen. Zumindest das in Zeitschriften publizierte. Auf den Regalen, die in seinem Büro eine komplette Längsseite einnehmen, reihen sich Schuber an Schuber mit Sonderdrucken seiner vielen wissenschaftlichen Arbeiten. "Keine Sorge", sagt Franz-Ulrich Hartl, "Sie sehen hier nur die älteren Werke. Die neueren sind selbstverständlich digitalisiert und nehmen nicht so viel Platz weg." Kurze Pause, blitzender Blick. "Die müssen auch nicht abgestaubt werden."

Tatsächlich publiziert Franz-Ulrich Hartl seit Jahrzehnten einen Beitrag nach dem anderen: Der 61-Jährige ist eine zentrale Figur der deutschen Lebenswissenschaften.

Hartl hat entscheidend dazu beigetragen, die Biochemie lebender Zellen zu entschlüsseln – und damit eines der zentralen Geheimnisse des Lebens. Er konnte nachweisen, dass große Proteine in den Zellen raffiniert verschachtelte Eiweißverbindungen aus langen Fäden falten. Dabei helfen "Chaperone", zu deutsch "Aufsichtsführer" oder "Anstandsdamen". Das ist lebenswichtig,