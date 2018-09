Bikesharing-Dienst Ofo scheitert in Europa

Die Mitteilung klang spektakulär: Die "weltweit größte" Bikesharing-Plattform habe mit ihrer neuesten Finanzierungsrunde alle Branchenrekorde geknackt, tönte Ofo-Chef Dai Wei (27) vergangenen März. 866 Millionen Dollar hätten Alibaba und andere Investoren in seine App gesteckt. In den nächsten zwei Jahren werde man global angreifen und auf eine Milliarde Nutzer anwachsen, so Dai Wei.

Schon im April ging es los. In Berlin und anderen europäischen Metropolen verteilten die Ofo-Krieger ihre gelben Räder, heuerten Führungskräfte des Fahrdienstes Uber an, expandierten quer durch die USA. Um dann plötzlich, wie in Berlin, wieder zu verschwinden. Offizielle Begründung: "die Marktleistung".