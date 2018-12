Dax-Vorstände, zumal Vorsitzende, kennt man üblicherweise. Sie werden von Wirtschaftsinteressierten umschwärmt wie Modestars von Influencern. Sie sind die Leitwölfe. Nur bei der Firma Beiersdorf, jenem nahezu weltbekannten Hersteller der Nivea-Dose, legen die Vorstände keinerlei Wert auf Bekanntheit in Ton und Bild. Sie arbeiten geradezu inkognito. Der Beiersdorf-Mehrheitsaktionär Michael Herz (75) will das so.

Wechsel an der Spitze werden vermeldet, nicht verkündet. Das Unternehmensschiff soll weiter so lautlos dahingleiten wie die Segelboote auf der Alster. Wenn zum 1. Januar jetzt also Stefan De Loecker (51) den Vorstandsvorsitz von Stefan Heidenreich (55) übernimmt, wird man es gar nicht wahrnehmen – außer man arbeitet zufällig bei Beiersdorf und hat hin und wieder mit Vorstandsdingen zu tun.

Oder – und jetzt wird es speziell und auch signifikant – man wirkt dort im Aufsichtsrat. Den Kontrolleuren wollte der neue Chef in der ersten Dezemberwoche seine Planzahlen für 2019 vorlegen. Der