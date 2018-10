Der Auftritt der Hippielegende stand ganz im Dienst der Gerechtigkeit. Mit grimmiger Miene, die Augen hinter den dunklen Gläsern seiner Sonnenbrille verborgen, betrat Neil Young (72) den Gerichtssaal des Superior Court for the County of San Francisco. Um die Hüften etwas fülliger, das Haar ergraut, aber im Auftritt immer noch so wirkungsvoll wie auf der Bühne von Woodstock. An seiner Seite Daryl Hannah (57; "Kill Bill"), das blonde Hollywood-Gift der späten 80er und frühen 90er Jahre.

"Wir sind zur Unterstützung von Dewayne Johnson (46) und der vielen Kinder hier, die auf den Schulhöfen spielen, auf denen er Unkrautvernichter gesprüht hat", erklärte das Glamourduo. Der vermeintliche Übeltäter: Monsanto, der US-Pestizid- und -Saatgutgigant. Das Opfer: der frühere Hausmeister Johnson, der seine Krebserkrankung auf das Herbizid Roundup und den Wirkstoff Glyphosat zurückführt.

Young steht ganz vorn in der Front gegen den Konzern des Bösen. 2015 machte er seinem Ärger über die Länge von vier Schallplattenseiten