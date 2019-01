Eben noch war Barbara Grüner (35) im Nachbartrakt, wo gerade eine Versuchsreihe aufgebaut wird. Jetzt empfängt sie in ihrem neu eingerichteten Büro, in Jeans und Sweatshirt, den Kittel trägt sie nur drüben im Labor. Am Westdeutschen Tumorzentrum in Essen leitet Grüner die Nachwuchsforschergruppe für Molekulare Tumorpathologie. Sie erforscht den Krebs der Bauchspeicheldrüse und entwickelt systematische Verfahren, um neue Wirkstoffe zu finden. Finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), baut sie dafür Labors und ein Expertenteam auf. Die Jury für den Curious Mind Award beeindruckten die Effizienz ihrer Methode sowie deren breite Anwendbarkeit in der Entwicklung von Pharmawirkstoffen.