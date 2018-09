Man denkt immer, Manhattan ist voll – und dann das: Um die Penn Station herum entsteht ein neuer Stadtteil, der weit über der Skyline schweben soll und bereits einen Spitznamen weghat: "Dubai am Hudson". Und mittendrin The Vessel, der neue Eiffelturm New Yorks, eine Art Vasenskulptur mit 154 ineinandergreifenden Treppen, gedacht als Fitness- und Aussichtsparcours. Das futuristische Viertel, genannt Hudson Yards, ist das größte Immobilienprojekt seit dem Bau des Rockefeller Center.

Gigantischer als alles, was Manhattan bisher gesehen hat – und natürlich auch teurer. Zielgruppe: die digitale Elite.

Entworfen hat The Vessel das Büro von Thomas Heatherwick, des derzeit wohl angesagtesten Architekten der Welt. In den vergangenen Jahren hat er schon London redesignt, mit Olympic Velodrom und Google King's Cross.

Auch im New Yorker Stadtteil Chelsea setzt Heatherwick ein paar echte Landmarks. Am Südende entsteht gerade das spektakuläre Pier 55, ein großer Park, der pilzförmig über dem Hudson liegt.