Michael Diekmann (63) sortierte sich, als er 1988 bei der Allianz anfing, zunächst zwischen die Vertreter ein. Unter den Mitgliedern des elitären Heß Clubs, der Eliteeinheit der Policenverkäufer, gilt er deshalb noch immer als ansprechbar, wenn es mal wieder Ärger zwischen Konzernhierarchen und Vertretertruppen gibt. Mitte Oktober war es mal wieder so weit. Mehrere Vertreter, so erzählen es Heß-Club-Mitglieder, hätten sich bei Diekmann beschwert.

Anlass für den Unmut waren die Worte, die CEO Oliver Bäte (53) zur Ehrung der Topverkäufer fand. Die fielen in diesem Jahr ungewohnt kritisch aus. Quintessenz: Die Vertreter seien zu teuer und brächten zu wenig. Die klassischen Vertriebstruppen seien ohnehin Vergangenheit. Realitätsfremd sei der Auftritt gewesen, sagen Leute, die dabei gewesen sind. Einer soll sogar ein Handyvideo von Bätes Vortrag an Diekmann geschickt haben, was dieser nicht kommentieren will.