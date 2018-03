Streit um Strafzölle Zölle weltweit - Obacht vor den Bahamas

Es hat manchmal den Anschein, die Welt sei seit dem Ende des Kalten Krieges zu einer großen Freihandelszone zusammengeschmolzen. Wahr ist, dass die meisten Volkswirtschaften weiterhin versuchen, ihre Märkte gegen billigere Konkurrenz aus dem Ausland zu Schützen - in Form von Zöllen. Dies zeigt auch die Grafik, die das Statistik-Portal Statista für manager magazin erstellt hat.

Laut der Weltbank hatten die Bahamas im Jahr 2016 mit einem durchschnittlichen Aufschlag für alle Produkte von 18,6 Prozent die höchsten Einfuhrbeschränkungen.

Im Vergleich geben sich die am weitesten entwickelten Industrieländer, wie die Vereinigten Statten und Europa mit jeweils etwa 1,6 Prozent, vergleichsweise offen. In Afrika finden sich hingegen Länder mit relativ hohen Einfuhrschranken, was mitunter auch daran liegt, dass Zölle einfacher zu erhebende Einkünfte für Staaten sind als andere Einkommensquellen wie etwa Mehrwert- oder Lohnsteuer.