Verschärfung der Spritverbrauchsvorgaben Internationale Autoallianz bittet US-Kongress um Schützenhilfe

Zur Großbildansicht dpa US-Kongress: Dort wurde am Montag eine Automobilhersteller-Allianz, der zum Beispiel Volkswagen, BMW und Daimler angehören, vorstellig. Mit der Bitte, die Umweltbehörde EPA mit Blick auf die geplante Verschärfung der US-Spritverbrauchsvorgaben einzubremsen

14





Volkswagen, Daimler, BMW und andere führende Autobauer wollen eine Verschärfung der US-Spritverbrauchsvorgaben vor dem Regierungswechsel im nächsten Monat verhindern. Die Automobilhersteller-Allianz, ein Verbund zwölf großer Autobauer in den USA, forderte den Kongress am Montag auf, die Umweltbehörde EPA in dieser Frage zu bremsen.

Eine umsichtige Überprüfung der Verbrauchsstandards für die Jahre 2022 bis 2025 sei inmitten des Wechsels von der alten zur neuen Regierung nicht möglich, sagte eine Sprecherin.

Der Verband, dem etwa auch Toyota, General Motors und Ford angehören, setzt dabei auch auf den künftigen Präsidenten Donald Trump, der die Klimaschutz-Politik seines Vorgängers Barack Obama kritisiert und eine Lockerung der Umweltvorschriften angekündigt hat. Die Hersteller bemängeln, dass die künftigen Vorgaben erhebliche Kosten verursachten und nicht die Wünsche der Kunden berücksichtigten.

Die EPA wollte sich nicht dazu äußern. Sie hatte in der vorigen Woche angekündigt, die öffentliche Kommentarfrist am 30. Dezember zu beenden, womit die Vorgaben für die Verbrauchswerte bis 2025 noch vor Obamas Abtritt am 20. Januar festgezurrt werden könnten. Die Behörde kam zu dem Schluss, dass bereits bestehende Technologien den Herstellern eine Erfüllung strengerer Verbrauchswerte ermöglichen würden. Zeit für eine Entscheidung hat die EPA bis April 2018.

got/reuters

Nachrichtenticker