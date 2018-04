China will sich für Autobauer ganz öffnen Jetzt können VW und Tesla in China richtig angreifen

China will seinen Markt für Autos, Flugzeuge und Schiffe ganz für ausländische Konzerne öffnen. Unternehmen wie Volkswagen und Airbus sollen für Geschäfte in dem Land bald nicht mehr auf einheimische Partner angewiesen sein. Tesla-Chef Elon Musk dürfte die Ansage aus Peking besonders freuen.

Die Staatsführung in Peking hat am Dienstag ihre vor einer Woche angekündigten Pläne konkretisiert, die weltgrößte Volkswirtschaft für ausländische Investoren und Unternehmen weiter zu öffnen. Käme es so, böten sich insbesondere deutschen Autobauern bislang nicht gekannte Möglichkeiten im Reich der Mitte, dürften sich auch die Handelsbeziehungen mit China auf mittlere Sicht grundlegend neu gestalten - der angespannten Situation zwischen den USA und China zum Trotz.

Denn ausländische Autokonzerne sollen in China bald nicht mehr zwingend auf einen Partner vor angewiesen sein. Im Geschäft mit Nutzfahrzeugen solle die Grenze für ausländische Beteiligungen im Jahr 2020 fallen, bei Pkw im Jahr 2022, teilte die staatliche Kommission für nationale Entwicklung und Reformen am Dienstag mit.

Bisher dürfen ausländische Autobauer in dem Land nur aktiv sein, wenn sie dafür Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Firmen gründen. An diesen dürfen sie nicht mehr als die Hälfte der Anteile halten. Von der Streichung solcher Regeln sollen auch andere Branchen profitieren. So sollen die Grenzen beim Bau von Autos mit alternativen Antrieben, im Schiffsbau und bei Flugzeugherstellern bereits im laufenden Jahr fallen.

Kommt Tesla jetzt schneller zu seiner Elektroautofabrik?

Elon Musk dürfte die Nachricht mit besonders hohem Interesse verfolgen. Schon lange ringt der Tesla-Chef mit der Administration in Shanghai um den Bau einer Elektroautofabrik. Weil sich Musk aber nicht in ein Joint Venture mit einem chinesischen Partner begeben wollte, sondern die Fabrik für sich allein und damit auch die alleinige Kontrolle über die Verkaufserlöse für sich beanspruchte, kam er trotz langer Verhandlungen nicht zum Zug. Das könnte sich nun ändern.

Vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikt mit den USA hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erst vor einer Woche geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht gestellt. Die nun geplanten Erleichterungen könnten Herstellern wie VW, BMW und Daimler bis hin zu General Motors , Ford und Toyota helfen, ihre Produktion in dem Land nach ihren Vorstellungen auszubauen.

Volkswagen und Daimler bereits intensiv in China engagiert

Deutsche Autobauer, allen voran Volkswagen, sind schon lange in China engagiert. Volkswagen lässt über seine deutsch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmen Automotive Industry Corporation (SAIC) und First Automotive Works (FAW) Millionen Autos und Komponenten für den weltgrößten Automarkt produzieren. Auf dem rasant wachsenden chinesischen Markt für Elektroautos arbeiten die Wolfsburger mit Anhui Jianghuai Automobile (JAC) zusammen.

China ist für den Volkswagen so wichtig, dass der Konzern bei seiner Neuordnung als eigenen Bereich definiert hat, während die diversen Marken und weiteren Aktivitäten in vier weitere Bereiche aufgeteilt werden.

Daimler ist mit seinen Joint-Venture-Partnern BYD und BAIC in China engagiert. Zugleich ist der chinesische Autobauer Geely mit rund 10 Prozent größter Einzelaktionär bei Daimler. Geely-Chef Li Shufu will Daimler derzeit in neue Allianzen drängen.

Auch Airbus und Boeing betreiben Fabriken in China

Auch ausländische Flugzeugbauer sind in China mit eigenen Betriebsstätten aktiv. So betreibt Airbus im chinesischen Tianjin seit 2008 ein Endmontagewerk für seine A320-Mittelstreckenjets und seit 2017 auch ein Ausstattungswerk für die Großraumjets der A330-Reihe. An beiden Werken ist die Aviation Industry Corporation of China (Avic) beteiligt.

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat vor rund einem Jahr mit dem Bau eines Auslieferungswerks für seine Mittelstreckenjets der 737-Reihe in China begonnen. Partner ist der chinesische Konkurrent Comac, der selbst sein erstes Flugzeug dieser Größenordnung entwickelt und 2017 erstmals in die Luft geschickt hat. Die angedrohten Strafzölle Chinas auf Flugzeuge aus den USA würden ausgerechnet dieses Flugzeugsegment von Boeing treffen.

