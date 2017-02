Trump droht China - doch die USA haben viel zu verlieren Airbus statt Boeing, VW statt GM - wer von einem Handelskrieg zwischen USA und China profitiert

Zur Großbildansicht REUTERS Apple-Store in Shenzen: Für viele US-Firmen ist China ein sehr wichtiger Markt. Apple, Starbucks, GM und Boeing haben viel zu verlieren

In China wird derzeit Neujahr gefeiert. Der politische Betrieb ist zur Ruhe gekommen. Es ist freilich die Ruhe vor dem Sturm. Denn der wird in den nächsten Tagen sicher von jenseits des Pazifiks aufziehen. Bislang tobte sich Wirbelwind Donald Trump, der fast täglich Dekrete erlässt, an schwächeren Nationen wie Mexiko aus.

Doch bald wird er - wenn er seine To-Do-Liste weiter abarbeitet - China, seinen größten und mächtigsten Gegner, attackieren. Und zwar nicht mehr nur verbal, sondern mit Taten, mit Strafzöllen und welchen Handelshürden auch immer. Und dann haben wir den amerikanisch-chinesischen Handelskrieg.

Aber anders als die armen Mexikaner werde die Chinesen sich zu wehren wissen. Sie werden nicht mit plumpen Strafzöllen auf US-Produkte reagieren. Nein, sie werden viel subtiler vorgehen, schließlich sind sie Meister im Setzen kleiner bürokratischer Nadelstiche. Sie beherrschen perfekt das Handwerk, wie man ausländischen Unternehme mit Verboten und Verordnungen piesacken kann. Das haben sie ja schließlich jahrzehntelang praktiziert.

Apple, Nike, GM, Starbucks - wo sind die USA am verwundbarsten?

Die Chinesen werden strategisch die US-Unternehmen auswählen, die am stärksten verwundbar sind. Das könnten - um nur ein paar Beispiele zu nennen - folgende Konzerne sein: Unternehmen wie Apple Börsen-Chart zeigen und Nike Börsen-Chart zeigen, die sowohl in China produzieren als auch verkaufen. Für Apple ist China nach den USA der zweitwichtigste Markt. Dort stehen die größten Apple-Shops der Welt.

Auch Sportartikler Nike, der gerade in Beijing einen gigantischen Basketball-Store eröffnet hat, macht einen hohen Umsatzanteil in China. Ebenso die Autokonzerne General Motors Börsen-Chart zeigen und Ford Börsen-Chart zeigen. GM, das in China besser aufgestellt ist als Ford, verkauft jedes dritte Auto in China.

Weitere US-Unternehmen, die von einem Handelskrieg betroffen sein werden: Baumaschinenhersteller Caterpillar Börsen-Chart zeigen (China-Umsatzanteil: 20 Prozent), der bisher gewaltig von den nicht enden wollenden Infrastrukturprojekten des chinesischen Staates profitierte.

Oder die Kaffeehauskette Starbucks Börsen-Chart zeigen, die große Expansionspläne in China hat und dort die Zahl ihrer Cafés von derzeit 2500 bis 2021 auf 5000 verdoppeln will. Oder der Handelsgigant WalMart mit seinen knapp 500 Einkaufstempeln in vielen chinesischen Städten.

US-Farmer liefern Soja und Weizen an China - noch

Neben den genannten Industriefirmen wird es auch ein Bauernopfer geben: Die amerikanischen Farmer. Für sie ist China inzwischen der zweitgrößte Exportmarkt. China bezieht in immer größeren Mengen Sojabohnen und Weizen aus den USA. Diese Bestellungen könnte China drastisch reduzieren, was die US-Farmer gegen Trump aufbringen könnte.

Die USA sind sehr abhängig von China

Die bürokratischen Angriffe auf die US-Unternehmen werden sicher von anti-amerikanischen Tiraden in den Medien und auf der Straße begleitet werden. Denn die chinesische Führung versteht es bestens, die nationalistische Karte zu ziehen und ihre Bevölkerung gegen mögliche Angreifer zu mobilisieren. Das hat sie in den vergangenen Jahren mehrmals gegen die Japaner bewiesen, als diese immer mal wieder ihre Verbrechen im Zweiten Weltkrieg negierten oder herunterspielten. Damals brannten japanische Flaggen, es kam zu Demos vor Japans Botschaft, und es flogen japanische Produkte aus den Regalen.

Das alles wird sich wiederholen - nur diesmal gegen die USA und damit in einer größeren Dimension. Natürlich werden beide Seiten in diesem Handelskrieg verlieren, aber die USA mehr, weil ihre Unternehmen stärker vom chinesischen Markt abhängig sind als umgekehrt.

Airbus statt Boeing, VW statt GM - Gewinner könnten die Europäer sein

Die großen Gewinner des transpazifischen Zwists könnten die Europäer sein. Denn statt in den USA könnten die Chinesen nun stärker in Europa einkaufen. Beispiel Flugzeuge: Bislang haben die großen drei staatlichen Airlines (Air China Börsen-Chart zeigen, China Eastern und China Southern) fast paritätisch ihre gigantischen Aufträge an Airbus und Boeing verteilt, um ja nicht von einem Hersteller zu abhängig zu werden. Das könnte sich zugunsten von Airbus Börsen-Chart zeigen ändern.

Ebenso könnten sich in anderen Branchen das chinesische Einkaufsverhalten verändern: Adidas Börsen-Chart zeigen statt Nike, Carrefour Börsen-Chart zeigen und Metro Börsen-Chart zeigen statt WalMart und in der Autoindustrie - vor allem auf dem Massenmarkt - VW statt GM.

Nur zu Starbucks gibt es noch keine europäische Alternativen. Da müssten die Chinesen vorübergehend zu ihren eigenen Produkten greifen - und abwarten und Tee trinken.

