Senat will Steuersenkung auf 2019 verschieben - Trump unter Druck Streit um US-Steuerreform belastet Dollar, Dow und Dax

Zur Großbildansicht AP Donald Trump: Trump will die Unternehmensteuer von 35 auf 20 Prozent senken. Da die Gegenfinanzierung völlig unklar ist, will der US-Senat die Steuersenkung um ein Jahr verschieben und erst 2019 wirksam werden lassen. Das wäre ein schwerer Schlag für Trump

Der US-Kongress ist im Bemühen um eine Steuerreform einen Schritt vorangekommen. Ein in der vergangenen Woche im Repräsentantenhaus vorgestellter Gesetzesentwurf nahm in einem Ausschuss der Kammer eine erste parlamentarische Hürde. Gleichzeitig legte der Senat einen eigenen Entwurf vor.

Das Papier des Senates sieht vor allem Änderungen beim Kernpunkt der von Präsident Donald Trump maßgeblich vorangetriebenen Steuerreform vor. Die Kürzung von derzeit 35 Prozent auf 20 Prozent - einer der Meilensteine in der Wirtschaftspolitik Trumps - soll demnach erst 2019 wirksam werden, um die ungelöste Frage der Gegenfinanzierung abzufedern. Dies wäre ein schwerer Schlag für Trump.

Die Pläne in beiden Kammern sind nicht endgültig und Gegenstand mindestens wochenlanger parlamentarischer Diskussion. Trump will jedoch ein Steuergesetz noch vor Weihnachten unterzeichnen, um nach dem Scheitern seiner Pläne zur Gesundheitsreform endlich einen Erfolg vorzuweisen. Experten halten dies angesichts der vielen offenen Fragen für sehr fraglich.

Gegenfinanzierung offen, Streit um Schuldenobergrenze

Im Dezember muss die US-Regierung außerdem erneut die Schuldenobergrenze anheben, sonst droht eine Ausgabensperre. Auch hier ist Trump auf die Zusammenarbeit mit dem US-Kongress angewiesen - und die Frage von Ausgabendisziplin stellt sich umso dringlicher.

Die Reform soll vor allem der Mittelschicht zugute kommen, hatten die Republikaner im Abgeordnetenhaus angekündigt. Unabhängige Erhebungen haben jedoch ergeben, dass eher der kleine Bevölkerungsanteil der besonders Wohlhabenden von den Plänen profitieren würde.

Der Streit um die Steuerreform belastet den Dollar. Die US-Währung verzeichnete in dieser Woche den größten Wochenverlust seit Anfang Oktober. Der Anstieg des Euro zum Dollar wiederum wirkt als Bremse für den deutschen Leitindex Dax, der sich ebenfalls im Korrekturmodus befindet. In den USA beendete der Technologieindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen angesichts des Steuerstreits seine zehntägige Gewinnserie und schloss am Donnerstag im Minus.

In Tokio gab der Nikkei zum Wochenschluss ebenfalls nach. "Wenn sich die geplanten Steuererleichterungen in den USA tatsächlich um ein Jahr verschieben, wird das Investoren enttäuschen", sagte Investmentstratege Hirokazu Kabeya vom Broker Daiwa Securities.

la/dpa/reuters